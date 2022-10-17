Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве. По его словам, ранее выданные повестки прекратят свое действие

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении «частичной мобилизации» в Москве. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте столичного мэра.

«Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — говорится в сообщении.

Собянин назвал мобилизацию «огромным испытанием для тысяч московских семей» и поблагодарил москвичей.

Напомним, в последние дни появилось множество сообщений об облавах на призывников на столичных предприятиях, в хостелах и офисах, а также у станций метро.

Источник: Сергей Собянин

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