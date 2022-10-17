Собянин объявил об окончании мобилизации в Москве. Правозащитники говорят, что сделать это может только Путин 

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня объявил об окончании мобилизации граждан для участия в войне в Украине. Сколько именно москвичей было призвано он не уточнил. В то же время глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объяснил, что закончить мобилизацию в стране может только тот, кто ее начал.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в Москве не только закончилась мобилизация, но и повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00», — написал мэр.

Правозащитник Павел Чиков пояснил, что закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, но никак не регулируют ее прекращение. По его словам, у глав регионов нет полномочий для завершения мобилизации.

«Выданные повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлением мэра Москвы или губернатора любого другого региона. Судя по доступной информации и публичным отчетам глав нескольких регионов, квоты на мобилизацию по линии Минобороны спускались. Очевидно, по мере их выполнения мобилизационные усилия военкоматов и оказывающих им органов (полиции, дворников, работодателей) завершаются», — написал Чиков в своем телеграм-канале.

Глава «Агоры» также напомнил, что некоторые регионы уже возобновляли призыв, хотя власти впоследствии и отрицали «вторую волну».

«До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, правовой режим ее сохраняется. То есть нужно ждать указа президента», — подытожил Чиков.

В Ленинградской области после заявления Собянина журналисты решили узнать, когда у них закончится мобилизация. По телефону сотрудники военкомата в Гатчинском районе заявили: «Мобилизацию может закончить только Владимир Владимирович Путин». В остальных военкоматах региона предположили, что она завершится через неделю-две, но точных данных ни у кого нет.

Ранее главы примерно сорока регионов заявляли о стопроцентном выполнении заданий Минобороны, но мобилизацию там никто не останавливал.

На прошлой неделе Владимир Путин утверждал, что мобилизация закончится примерно через две недели, но никаких специальных указов опубликовано не было. А 1 ноября в России начинается осенний призыв срочников.

Источники: Сергей Собянин, Павел Чиков, 47 news

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