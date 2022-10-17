Российские войска нанесли новые удары по крупным украинским городам. Целями снова стали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры

Рано утром Киев был атакован российскими дронами-камикадзе «Герань-2» (они же иранские «Shaheed-136»).

В результате атаки, в частности, был поврежден жилой дом в центре города. Спасатели эвакуировали 16 человек еще двое остаются под завалами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ударам в частности подверглись город Волчанск Чугуевского района, а также несколько сел Харьковского района. По данным экстренных служб, в результате обстрелов погибла 45-летняя женщина, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

В Харькове после объявления воздушной тревоги приостановил работу метрополитен.

«По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!», — сообщила администрация подземки.

В результате обстрелов Запорожская АЭС снова оказалась отключена от энергосети Украины, сообщает Суспільне. По данным издания, электроснабжение станции обеспечивается резервными дизельными генераторами.

Ракетному обстрелу подверглась Днепропетровская область Украины. Как сообщил глава местной областной рады Микола Лукащук, две из трех выпущенных российских ракет были сбиты силами ПВО. Кроме того, российская ствольная артиллерия и РСЗО обстреляли несколько населенных пунктов в пригородах Никополя, там повреждены жилые дома.

Российский самолет Су-35 в небе над Черным морем выпустил ракету по Одессе, об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Юг». По данным местных властей, пострадавших нет, ущерб от ракетного удара уточняется.

Ночью также подверглись удару склады с сельскохозяйственной продукцией в Николаеве. По данным УНИАН, были повреждены два резервуара с подсолнечным маслом, емкостью 7,5 тысячи тонн каждый. В результате обстрела возник сильный пожар.

В ходе сегодняшней атаки украинским ПВО удалось сбить по меньшей мере 26 российских дронов-камикадзе. Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Источники: Суспільне, Микола Лукащук, УНИАН, Виталий Кличко, Олег Синегубов

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