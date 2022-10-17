Падение военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске. Главное 

Вечером в понедельник истребитель Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, как утверждают в Минобороны, для учебно-тренировочного полета. По данным ведомства, при наборе высоты загорелся один из двигателей самолета. Пилоты успели катапультироваться, а машина рухнула на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края. Начался пожар.

На кадрах крушения, которые распространились в сети, видно, как Су-34 теряет высоту, затем видны две вспышки — это катапультировались пилоты, после чего истребитель падает на жилой дом и взрывается.

Очевидцы также опубликовали видео, на котором самолет уже горит на земле и слышны взрывы. Власти утверждают, что пожар стал следствием лишь возгорания топлива, однако, звуки взрывов, которые слышны на записи, по мнению экспертов, говорят о детонации боекомплекта. Однако, местный губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что боекомплекта на борту рухнувшего самолета не было.

Возникший пожар охватил все девять этажей жилого здания. По данным МЧС, площадь пожара составила минимум две тысячи квадратных метров, его тушили несколько часов.

Из горящего дома эвакуировали 250 человек. По данным на 21 час по Москве, четыре человека погибли, 25 — пострадали. В МЧС заявили, что детей среди погибших нет. В то же время заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщала, что несколько детей отравились угарным газом.

«По пострадавшим: 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые — 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар», — написала Минькова в своем телеграм-канале.

На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, если дом не будет восстановлен, то пострадавшим будет предоставлено новое жилье. Семьям погибших в результате крушения выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — 400 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Военная прокуратура Южного военного округа организовала свою проверку.

В сети также появилось видео с одним из пилотов самолета Су-34. Он приземлился недалеко от места крушения. Местные жители оказали летчику первую помощь. Он не мог самостоятельно встать и снять парашют.

Издание The Bell обратило внимание, что упавший в Ейске Су-34 стал уже десятой небоевой потерей ВКС России с начала войны в Украине.

Источники: Оперативный штаб — Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Анна Минькова, The Bell

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