«Как вы относитесь к нашему президенту?» Родители учеников из сельской школы донесли на педагога за антивоенную позицию

Доктор философских наук, профессор Владимир Волков преподавал историю в двух сельских школах под Гусь-Хрустальным Владимирской области. После его ответа на вопрос одного из учеников об отношении к президенту и войне в Украине родители пожаловались директору учебного заведения, а педагога вынудили уволиться.

67-летний ученый Владимир Волков всю жизнь преподавал в ВУЗах, но после борьбы с раком перебрался из Москвы во Владимир. Он устроился в две сельские школы, куда его охотно взяли, так как учителей в регионе не хватает. На одном из уроков истории Волков рассказал ученикам о своей антивоенной позиции.

«Шестиклассники — это люди очень непосредственные, что у них на уме, то и на языке. Они поделились со своими родителями, что я не люблю Путина. Они как-то меня спросили — "Как вы относитесь к нашему президенту?" Я им откровенно сказал, что он развязал войну в Украине и по его приказу убивают мирных жителей. Наша страна напала на чужую страну, на доброго соседа. Короче говоря, сказал то, что я думаю. Видимо, родители возмутились, пришли к директору», — рассказал Волков.

Позже педагога во время урока пригласили в учительскую, где директор с завучем стали объяснять ему, что это Украина напала на Россию. По словам Волкова, «они повторяют как попугаи» все, что слышат по телевизору. После этого педагогу пришлось уволиться из обеих школ.

«Они не могут меня уволить по статье "за политическое убеждение", потому что в Трудовом кодексе нет такой формулировки. Поэтому они попросили написать заявление по собственному желанию», — говорит Волков.

Он также отметил, что во второй школе директор лишь сказал: «Вы же понимаете, что мы не можем…» Волков предположил, что ему «поступил звонок сверху».

Источник: «Радио Свобода»

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