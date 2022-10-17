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Истребитель Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Что об этом известно?

19:39 • 17.10.2022

По данным Минобороны, при наборе высоты потерпел крушение самолет Су-34. Он упал на жилой дом, начался пожар. Пилоты успели катапультироваться. 

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — говорится в сообщении ведомства. 

Очевидцы сообщают, что огонь охватил все девять этажей жилого дома. По данным МЧС, горят с 1 по 5 этажи. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. 

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по предварительным данным, от огня пострадало пострадало 17 квартир. Жильцов горящей многоэтажки эвакуируют в ближайшую гостиницу и детский лагерь — всего около 350 человек.

На видео, распространившихся в сети, также были слышны взрывы. 

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Источники: РИА Новости, ТАСС, 112, Вениамин Кондратьев

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