Грузия может пересмотреть безвизовый режим с Россией. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили

Безвизовый режим, действующий в Грузии для российских граждан, может быть пересмотрен. Об этом заявила Саломе Зурабишвили во время визита в Молдову.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала она во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

В свою очередь Санду заявила, что все россияне, прибывающие в Молдову, проходят спецпроверки, «чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали [в страну]».

Безвизовый режим для граждан России действует в Грузии с 2012 года. По действующим правилам, въехавшие в Грузию россияне могут находиться на территории этой страны в течение 365 дней.

Грузия стала одним из главных направлений бегства российских мужчин призывного возраста. Уже на следующий день после объявления в России мобилизации на пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе образовалась многокилометровая очередь из желающих покинуть Россию.

Всего с начала войны в Украине из России в Грузию въехали более 300 тысяч человек.

Источник: ТАСС

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