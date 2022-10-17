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Германия ужесточила визовые требования к россиянам. Для многих получить визу станет почти невозможно

20:55 • 17.10.2022

Власти Германии ввели новые требования для граждан России, желающих получить германскую визу. Об этом говорится в сообщении на сайте официального сервисного партнера представительства ФРГ в РФ VisaMetric. 

Теперь, чтобы получить визу в Германию россиянам необходимо оформить иностранную страховку и в качестве финансовой гарантии предоставить выписку из банка, который действует на территории Евросоюза. О каких именно банках идет речь, в документе не уточняется. 

Это касается туристических и деловых виз, а также виз, которые выдаются участникам научных, культурных, спортивных мероприятий и для «медицинских» туристов.

Евросоюз приостановил действия упрощенного визового режима с Россией 12 сентября из-за войны в Украине. В связи с этим визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, а стандартный срок для принятия решения увеличился с десяти до 15, а в некоторых случаях до 45 дней. 

Источник: VisaMetric

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