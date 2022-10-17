«Чтобы люди с недобрыми намерениями не попали». Молдова с особой тщательностью проверяет въезжающих в страну россиян. И все чаще отказывает им во въезде

Все россияне, которые пытаются въехать в Молдову, проходят спецпроверку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на молдавского президента Майю Санду. Она пояснила, что цель дополнительных проверок в том, «чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали [в страну]».

Тем временем, россияне все чаще получают отказы при попытке пересечь молдавскую границу.

Один из читателей «Холода» рассказал, что в конце сентября пытался пересечь румынско-молдавскую границу, но получил отказ. При этом отец молодого человека является молдавским гражданином, а пересечь границу он пытался вместе с родным дядей, также гражданином Молдовы. Тем не менее, молодому человеку после продолжительного допроса было отказано во въезде в страну. В частной беседе, по словам собеседника «Холода», один из таможенников сказал ему, что «для русских въезд в Молдову закрыт».

В свою очередь, источник «Холода» в молдавском МИДе заявил, что «особых ограничений на въезд для граждан России нет, отказ во въезде в страну осуществляется в индивидуальном порядке». «Молдовы нет в списке государств, запретивших въезд гражданам России, поэтому въезд, в принципе разрешен», — добавил он, оговорившись, что некоторым россиянам могут отказать во въезде в страну «из-за опасений, что они могут через Кишинев добраться до Приднестровья, чтоб усилить русские войска находящиеся там».

Источники: РИА Новости, «Холод»

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