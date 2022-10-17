Часть мобилизованных россиян не получили обещанных государством выплат, а добровольцы — кредитных каникул

Призванные в армию в рамках объявленной мобилизации россияне жалуются на отсутствие обещанных государством выплат, а добровольцы — кредитных каникул. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

«Нам сообщили о новой проблеме: о факте отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается», — написал Кабанов.

«Ну, и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного? Или все-таки проблема в наших банкирах? В саботаже ими глобальных государственных решений?» — добавил он.

Кроме того, по его словам, из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии/задержках каких-либо выплат (включая военные пенсии) мобилизованным.

«История с региональными разовыми выплатами остается примером дискриминации по региональному принципу. Это надо, не откладывая, решать на федеральном уровне, как и остальные, даже, казалось бы, самые незначительные проблемы мобилизуемых и членов их семей», — подчеркнул Кабанов.

Ранее в сети распространились многочисленные видео, на которых мобилизованные жалуются не только на отсутствие снабжения и обмундирования, но и на отказы в предоставлении кредитных каникул банками и задержки или полное отсутствие обещанных государством выплат.

Источник: СПЧ

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