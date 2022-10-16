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В Петербурге повестки выдают мужчинам, пришедшим на прием к терапевту в поликлинику

15:36 • 16.10.2022

В Санкт-Петербурге заведующая поликлиники Красногвардейского района распространила среди врачей-терапевтов списки мужчин, при появлении которых доктора должны тайно оповещать сотрудников военкомата.

Об этом пишет издание «Бумага», ссылаясь на подругу одной из врачей-терапевтов этой поликлиники. По ее словам, когда на прием к врачу приходит мужчина, чья фамилия есть в списке, терапевт тайно сообщает об этом заведующей. Пока врач осматривает пациента в кабинет приходит представитель военкомата и вручает ему повестку.

Как уточнила собеседница издания, работники военкомата вручают повестки в этой поликлинике уже по меньшей мере три недели. По ее словам, каждый работающий там врач-терапевт уже успел поучаствовать в этом.

Источник: «Бумага»

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