В Белгороде, предположительно, обстрелян аэропорт. Власти сообщили о пострадавших

Около 11 часов утра по московскому времени начали приходить сообщения о новом обстреле Белгорода. Очевидцы сообщали о работе ПВО и звуках по меньшей мере 16 взрывов. По словам местных жителей, несколько ракет упали в районе аэропорта.

На видео, распространившихся в сети, в небе видны следы от пусков зенитных ракет и взрывы на огороженной территории, похожей на территорию аэропорта.

Губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале подтвердил факт обстрела, однако не уточнил какие именно объекты подверглись атаке.

«В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. <...> Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

В прокремлевских телеграм-каналах распространилась информация о том, что Белгород был обстрелян американскими противорадиолокационными ракетами HARM воздушного базирования. Пропагандисты уже призвали к массированным ударам по аэродромам, где дислоцируются украинские боевые самолеты, способные нести такое вооружение.

Источники: Вячеслав Гладков, Белгород №1, Readovka

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