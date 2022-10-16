С начала войны в Украине Россию решили покинуть 60 тысяч евреев

В 2022 году в Израиль из России репатриировались более 26 тысяч евреев, еще 35 тысяч ожидают оформления документов. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на данные израильских властей.

Как отмечает издание, там оказались ошеломлены масштабами новой волны репатриации из России. За весь предыдущий год в Израиль переехала лишь 21 тысяча российских евреев.

В свою очередь, демограф Алексей Ракша отметил, что массовость нынешнего отъезда евреев из России сравнима с таковой времен распада Советского Союза.

В то же время, «Агентство.Новости» утверждает, что число евреев, решивших уехать из России после начала войны оценивается в 200 тысяч, что составляет примерно от одной пятой до четверти от общего количества россиян этой национальности.

По данным агентства Reuters, общее количество российских евреев, имеющих право на репатриацию в Израиль может достигать 600 тысяч человек.

В августе Минюст России подал иск в суд с требованием ликвидировать московский офис израильского агентства «Сохнут», чьей ключевой задачей была помощь в репатриации евреев. Очередное заседание Басманного суда по рассмотрению этого иска пройдет на следующей неделе.

Между тем, многие эксперты и комментаторы называли в качестве причины, по которой российские власти хотят прекратить работу «Сохнут» на своей территории, массовый отъезд евреев из России.

Источники: The Guardian, «Агентство.Новости», Алексей Ракша, Reuters

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