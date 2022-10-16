Нападение на военнослужащих на белгородском полигоне. Что об этом известно?

Утром в субботу вооруженному нападению подверглись российские военнослужащие, проходившие огневую подготовку на полигоне в Белгородской области.

Как сообщило Минобороны России, назвавшее случившееся терактом, «двое граждан СНГ» открыли огонь по своим сослуживцам на полигоне, где проходили занятия по стрельбе. Нападавшие были убиты «ответным огнем».

Как говорится в сообщении Главного военного следственного управления Следственного комитета России, которое возбудило уголовное дело по факту стрельбы, в результате нападения были убиты 11 и получили ранения 15 человек.

По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше. Прокремлевский украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал серию фото с места происшествия. На снимках можно видеть по меньшей мере 13 тел в военной форме. При этом Шарий пишет о 28 погибших и утверждает, что нападавшие были «добровольцами» из Узбекистана.

«Они пришли в военкомат, сказали “хотим Родину защищать, помогать”. Им выдали оружие, отправили в часть, четыре дня они были там, потом на огневых начали всех стрелять. Постреляли 28 человек, офицер на огневой, снайпер — убил их», — процитировал блогер слова неназванного источника.

Источники: Анатолий Шарий, СК РФ, ТАСС

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