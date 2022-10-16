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«Бандеровка, беги отсюда!» В одной из школ Великого Новгорода появились записки с угрозами в адрес учительницы, которая ранее жила в Украине

17:21 • 16.10.2022

В Великом Новгороде в гимназии «Эврика» учительница младших классов, придя утром на работу, обнаружила на окнах кабинета наклеенные снаружи записки с угрозами в свой адрес. На листах бумаги было ее имя и надпись «Украинка, бандеровка, беги отсюда!»

Об этом в соцсетях рассказали родители учеников класса, в котором преподает женщина. Они пожаловались на бездействие полиции, которую немедленно вызвала учительница. «От полиции толку ноль, они даже не взяли вещ. док», — написали родители.

По их словам, педагог, о котором идет речь, по национальности русская, но временно жила в Украине. Родители также вспомнили, что весной директору школы позвонили неизвестные и пожаловались, что педагог «учит детей украинскому и пропагандирует лозунги Украины».

Источник: «Великий Новгород Свободный Информационный Портал»

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