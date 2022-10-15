Поддержать
Новости

В управе московского района потребовали от гостиниц предоставить информацию о постояльцах-мужчинах

18:43 • 15.10.2022

В управе московского района Филевский парк потребовал от гостиниц предоставить информацию о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото соответствующего документа опубликовал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В тексте сказано, что данные о постояльцах-мужчинах собираются «в целях выявления граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в том числе уклоняющихся от воинского учета». Среди информации, которую собирает управа: ФИО постояльца, его год рождения, паспортные данные и адрес регистрации.

Ранее «Медиазона» сообщила, что территорию вокруг хостела Travel Inn оцепили полицейские, которые стали ходить по комнатам и проверять документы.

Источник: Евгений Ступин

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»