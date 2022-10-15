В управе московского района потребовали от гостиниц предоставить информацию о постояльцах-мужчинах

В управе московского района Филевский парк потребовал от гостиниц предоставить информацию о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото соответствующего документа опубликовал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В тексте сказано, что данные о постояльцах-мужчинах собираются «в целях выявления граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в том числе уклоняющихся от воинского учета». Среди информации, которую собирает управа: ФИО постояльца, его год рождения, паспортные данные и адрес регистрации.

Ранее «Медиазона» сообщила, что территорию вокруг хостела Travel Inn оцепили полицейские, которые стали ходить по комнатам и проверять документы.

Источник: Евгений Ступин