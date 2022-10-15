Поддержать
Новости

В Приморье умер военный комиссар города Партизанск. В СМИ пишут, что он покончил с собой

15:21 • 15.10.2022

Вечером 14 октября умер военный комиссар приморского города Партизанск Партизанского и Лазовского районов Роман Малык.

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего „горячие точки“, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — сообщили в администрации Партизанского городского округа.

«Время перемен» сообщило, что тело военкома «с признаками самоубийства» нашли «на заборе». Mash написал, что тело Малыка нашли «около забора», а полиция рассматривает две версии: убийство и суицид. При этом близкие погибшего и местные жители, как сообщают СМИ, не верят, что военком покончил с собой.

Источник: администрация Партизанского городского округа, «Время перемен», Mash, «Байкал 24»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»