В Приморье умер военный комиссар города Партизанск. В СМИ пишут, что он покончил с собой

Вечером 14 октября умер военный комиссар приморского города Партизанск Партизанского и Лазовского районов Роман Малык.

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего „горячие точки“, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — сообщили в администрации Партизанского городского округа.

«Время перемен» сообщило, что тело военкома «с признаками самоубийства» нашли «на заборе». Mash написал, что тело Малыка нашли «около забора», а полиция рассматривает две версии: убийство и суицид. При этом близкие погибшего и местные жители, как сообщают СМИ, не верят, что военком покончил с собой.

Источник: администрация Партизанского городского округа, «Время перемен», Mash, «Байкал 24»