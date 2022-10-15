Российские военные убили главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра из-за того, что он отказался сотрудничать с оккупационными властями

Дирижера Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко убили в собственном доме после того, как он отказался участвовать в праздничном концерте по случаю Международного дня музыки 1 октября.

Друг и коллега дирижера Терентий Шевченко рассказал журналистам, что Керпатенко расстреляли через дверь его квартиры.

Назначенные Россией власти планировали провести в Херсоне праздничный концерт с участием камерного оркестра «Гилея», которым дирижирует Керпатенко. Мероприятие должно было продемонстрировать «налаживание мирной жизни» в оккупированном регионе. Однако дирижер оркестра отказался сотрудничать с властями. Затем Керпатенко начали угрожать сотрудники ФСБ.

Керпатенко работал главным дирижером театра с 2004 года. Он отказался уезжать из оккупированного Херсона.

Источник: Министерство культуры Украины, «Херсон.онлайн», «Суспильне»