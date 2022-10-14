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В Украине погиб мобилизованный сотрудник правительства Москвы. Что о нем известно?

17:32 • 14.10.2022

Вчера заместитель главного редактора Russia Today Наталья Лосева сообщила о гибели в Украине начальника одного из отделов правительства Москвы Алексея Мартынова. Она написала, что у него не было боевого опыта.

По словам Лосевой, Мартынова мобилизовали 23 сентября, спустя уже несколько дней он был на войне в Украине. 10 октября он погиб. Судя по инстаграму его жены Дарьи, 9 октября у них была годовщина свадьбы.

В 2015-2016 году Мартынов проходил срочную службу, рассказал «Холоду» один из сослуживцев Мартынова Алексей Пименов. Они служили в карауле Семеновского полка в Москве.

В Украине погиб мобилизованный сотрудник правительства Москвы. Что о нем известно?
Алексей Мартынов (слева)
В Украине погиб мобилизованный сотрудник правительства Москвы. Что о нем известно?
Алексей Мартынов (снизу)

Фотографии из архива Алексея Пименова, 2016 год

Гибель Мартынова также подтвердил его друг Артур Шукуровский в сторис в своем инстаграме. По информации «Холода», Мартынов мог быть в Луганске.

Источник: «Холод»

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