В Татарстане с бюджетников собирают деньги для экипировки мобилизованных. Они этому не рады

Мобилизованные из города Мензелинск в республике Татарстан записали видео, в котором сообщили, что с их жен, работающих в детских садах и школах, в добровольно-принудительном порядке собирают деньги на экипировку.

«Нам такие деньги не нужны. Мы не хотим оставлять свои семьи без денег, чтобы они скидывались. Добровольцы, они есть — это хорошо. Но есть какая-то администрация, правительство. Я понимаю, если бы они выделяли деньги, личные какие-то», — говорит мужчина на видео.

В комментариях под этим видео в социальной сети «ВКонтакте» житель Татарстана также опубликовал фотографию заявления об удержании однодневного заработка в пользу «Фонда социально-экономического развития Мензелинского муниципального района». Деньги, как утверждает комментатор, собирали с жителей деревень, у которых родные ушли на войну, для организации мероприятий по мобилизации.

Источник: группа VK «Мензелинск онлайн»

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