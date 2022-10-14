В Симферополе арестовали пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых человек по делу о взрыве на Крымском мосту. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна заключили под стражу до 8 декабря.

Злоба, Соломко и Терчанян ранее упоминались в сообщении ФСБ, которая 12 октября, спустя четыре дня после взрыва на мосту, отчиталась о задержании восьмерых человек по этому делу. При этом ведомство не упоминало Артема и Георгия Азатьянов.

В тот же день Следственный комитет заявил, что установил 12 лиц, которые имеют отношение к совершению теракта на мосту.

В ФСБ считают, что граждане Украины Соломко и Злоба, а также гражданин Армении Терчанян причастны к организации отправки взрывного устройства, из-за которого произошло обрушение моста, в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Организатором теракта на Крымском мосту российские спецслужбы назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Источник: «Интерфакс»

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