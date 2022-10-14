Поддержать
Новости

В Симферополе арестовали пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

10:44 • 14.10.2022

Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых человек по делу о взрыве на Крымском мосту. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна заключили под стражу до 8 декабря. 

Злоба, Соломко и Терчанян ранее упоминались в сообщении ФСБ, которая 12 октября, спустя четыре дня после взрыва на мосту, отчиталась о задержании восьмерых человек по этому делу. При этом ведомство не упоминало Артема и Георгия Азатьянов.

В тот же день Следственный комитет заявил, что установил 12 лиц, которые имеют отношение к совершению теракта на мосту.

В ФСБ считают, что граждане Украины Соломко и Злоба, а также гражданин Армении Терчанян причастны к организации отправки взрывного устройства, из-за которого произошло обрушение моста, в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Организатором теракта на Крымском мосту российские спецслужбы назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Источник: «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»