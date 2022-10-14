В Москве и Санкт-Петербурге — мобилизационные «облавы» на мужчин. Что мы об этом знаем?

В социальных сетях сообщают, что в Москве и Санкт-Петербурге проходят мобилизационные «облавы» на мужчин призывного возраста у входов на станции метро и в подъездах жилых домов. Повестки вручают сотрудники полиции. Появились фотографии и видеозаписи, на которых заметно скопление сотрудников МВД у различных станций метро.

Такие патрули заметили у станций метро Алтуфьево, Марьина Роща, Алексеевская, Новокосино, Ботанический сад, ВДНХ и Щелковская. pic.twitter.com/0wuAFWZiJK — SOTA (@Sota_Vision) October 14, 2022

Так депутат Мосгордумы Кирилл Щитов получил обращение от москвича, сыну которого около входа в столичный метрополитен вручили повестку в рамках частичной мобилизации для явки в военкомат Бабушкинского района СВАО.

Также в Москве сотрудник МГТС и его руководитель пожаловались на полицейских члену Совета по правам человека при президенте РФ Кириллу Кабанову. Он отметил, что раньше считал такие сообщения фейками, однако сейчас узнал об аналогичных случаях от людей, которых знает лично. Кабанов сообщил, что попросит председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры «для дачи правовой оценки». Сенатор Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас вовсе назвал облавы «незаконными».

В администрации Санкт-Петербурга подтвердили РБК, что в подъездах домов в городе начали появляться сотрудники военкоматов и полиции. Чиновники утверждают, что это «группы оповещения» о необходимости явки в военкомат.

Тем временем в военкомате Москвы сообщили «РИА Новости», что военные комиссариаты города и полицейские не вручают повестки.

Источник: ТАСС, Кирилл Кабанов, Андрей Клишас, РБК, «РИА Новости»

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