Уральских полицейских заставляют охранять военкоматы. Власти опасаются поджогов 

Сотрудники полиции и уголовного розыска из-за участившихся поджогов теперь вынуждены охранять военкоматы. Об этом изданию E1.RU на условиях анонимности рассказали несколько полицейских из Екатеринбурга и области.

По словам сотрудников полиции, в районных отделах осталось две трети от необходимого состава. Часть из них в отпуске или на больничном, а теперь к их обязанностям добавили охрану военных комиссариатов.

«У каждого минимум семь-восемь материалов на руках. Их тоже надо решать, и по каждому срок. Если ты в срок их не выполнишь, то прокурор тебе может их не продлить, а прокурору наплевать, что ты дежуришь где-то. И всем по барабану, что полиция у нас заступает в военкоматы», — рассказал участковый уполномоченный Сергей.

Он также отметил, что каждая служба, будь то уголовный розыск или подразделение по делам несовершеннолетних, должна выделить определенное количество человек для суточных дежурств у военкоматов.

«Мы даже физически не успеваем раскрывать преступления. Элементарно времени на это нет — все время ходим на какие-то сутки. Как мы можем военкоматы охранять? А кто преступления будет раскрывать?», — говорит сотрудник уголовного розыска Иван.

С начала войны в Украине в российских городах начали поджигать военкоматы, призывные пункты, отделы полиции, здания ФСБ, Росгвардии, администрации, офисы «Единой России» и КПРФ. По данным Медиазоны, с 21 сентября известно как минимум о 33 таких случаях.

Источники: E1.RU, «Медиазона»

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