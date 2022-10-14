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Стремоусов призвал местных жителей уезжать из Херсонской области на «отдых и оздоровление» в РФ. Вчера он говорил, что «никакой эвакуации нет»

12:09 • 14.10.2022

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей эвакуироваться. По его словам, это необходимо «для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ». При этом Стремоусов называет эвакуацию «гуманитарной поездкой на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию».

По словам Стремоусова, Киев под предлогом восстановления энергоснабжения хочет прорвать Каховскую дамбу, поэтому в области есть реальная угроза подтопления.

Ранее пророссийский руководитель Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов сделали противоречивые заявления об эвакуации жителей на фоне украинского контрнаступления. Сальдо призвал жителей уезжать, а Стремоусов на это ответил, что «никакой эвакуации нет».

Источник: Кирилл Стремоусов

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