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Самолет не смог вылететь из Уфы в Анталью из-за мобилизации пилота

17:56 • 14.10.2022

Рейс авиакомпании Azur Air из Уфы в Анталью задержали на несколько часов, а затем и вовсе отменили из-за того, что второго пилота мобилизовали. 

Самолет два часа продержали на взлетно-посадочной полосе после чего объявили по громкой связи: «В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет».

Как выяснил «Подъем», инцидент произошел 30 сентября, но известно об этом стало только сегодня. 

По словам пассажиров, которые проходили регистрацию вместе со вторым пилотом, ему приходила повестка, но он ее проигнорировал. Поэтому его задержали на паспортном контроле и запретили вылет из страны.

Источник: Mash, «Подъем»

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