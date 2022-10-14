Никто из студентов Омского государственного университета не согласился выписывать и вручать повестки

Среди студентов Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского не нашлось желающих помогать военкоматам.

В начале октября местные СМИ писали, что ректор ОмГУ Сергей Замятин подписал документ «об оказании содействия военным комиссариатам в связи с проведением мобилизационных мероприятий», согласно которому ректор юридического факультета Игорь Коновалов с 29 сентября по 5 октября должен был ежедневно выделять по 30 студентов старших курсов для вручения повесток.

Кроме того, вуз также обязал декана факультета цифровых технологий и кибербезопасности Александра Кабанова с 6 по 12 октября выделять ежедневно такое же число своих студентов для этих же целей.

За это студентам обещали оказать материальную помощь, но даже это не помогло. Желающие выписывать и разносить повестки должны были записаться в гугл-документе, но там заполнено всего девять строчек — и это фамилии чиновников и депутатов, которые, по мнению местных активистов, должны попасть в санкционные списки.

Источники: NGS55.RU, omsk_ogo

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