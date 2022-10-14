«Мы сейчас вас оформим, отправим, а потом уже будете жаловаться куда хотите». 12 мужчин уже сутки удерживают в военкомате Даниловского района Москвы

В военкомате Даниловского района Москвы со вчерашнего дня удерживают как минимум 12 мужчин, которых привезли туда из столичных хостелов. Трое из них жители Башкортостана. «Холод» связался с одним из них, а также с активистами движения «Акбузат», которое помогает жителям республики, не желающим воевать в Украине.

Трое жителей Зианчуринского района республики Башкортостан братья Марсель и Идель Талиповы, а также их друг Артур Баталов приехали в Москву для работы на стройке еще до объявления мобилизации. Работодатель поселил их в хостеле. Вчера туда пришли сотрудники полиции и под предлогом проверки документов забрали у мужчин паспорта. После это их посадили в автобус и увезли в военкомат Даниловского района Москвы, где мужчины находятся до сих пор.

«Они там уже почти сутки, паспорта им не отдают. На выходе из военкомата стоят сотрудники полиции. Один из парней пошел за сигаретами, хотел сбежать, но его поймали полицейские и вернули обратно», — рассказала «Холоду» активистка регионального движения «Акбузат».

Марсель Талипов подтвердил «Холоду», что он сейчас находится в столичном военкомате. Вместе с уроженцами Башкортостана там сейчас удерживают еще как минимум 9 человек. При этом некоторых задержанных в хостелах полицейские все же отпускают.

«Не совсем понятно по каким критериям людей отпускают, а по каким продолжают удерживать. Мы предполагаем, что полицейские подумали, что они мигранты потому что у них не славянские имена и фамилии и поэтому их оставили», — говорит активистка «Акбузата».

За сутки, которые мужчины провели в военкомате, им дали бутылку воды и пару бутербродов. Также за это время мужчины прошли медкомиссию. По словам Марселя, им оформили новые военные билеты, потому что старых с собой не было.

«Сейчас им начинают угрожать уголовной ответственностью. Говорят, что либо в тюрьму, либо на фронт. Артур уже подписал все бумаги. Братья Талиповы пока этого не сделали. Они обратились в прокуратуру. Хотели написать заявление, но им не дают ни бумагу, ни ручку. Говорят: “Мы сейчас вас оформим, отправим, а потом уже будете жаловаться куда хотите”», — продолжает активистка регионального движения.

Юристы, которые по телефону консультируют удерживаемых жителей Башкирии, не знают, как сотрудники военкомата планируют оформить мужчин — как добровольцев или как мобилизованных.

«Мобилизованным в Башкортостане республиканский бюджет предлагает выплаты. Но получается, что их семьи не могут рассчитывать ни на какие выплаты, потому что они будут призваны не в республике», — поясняет участница движения «Акбузат».

Источник: «Холод»

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