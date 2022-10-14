Лукашенко сообщил, что в Беларуси введен режим «повышенной террористической опасности», а глава МИД — режим контртеррористической операции

На саммите глав СНГ в Астане Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ» введен режим «повышенной террористической опасности».

«Мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации. Все по плану», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста на саммите.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал, что в стране введен режим контртеррористической операции из-за «провокаций со стороны сопредельных государств». По его мнению, «отдельные государства» планируют провокации, «связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси». Заявление главы МИД опроверг источник информационного агентства «БелТА» в КГБ.

Сейчас в Беларуси, согласно сообщению «БелТА», проходят «плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению».

«Наша Нiва» со ссылкой на источники сообщила, что в Беларуси проведут скрытую мобилизацию под видом проверки боеготовности. Количество людей, которых собираются мобилизовать, пока неизвестно. Первый этап не коснется больших городов, мобилизовывать будут жителей сельской местности, считают источники издания.

Источник: «Пул Первого», «БелТА», «Известия», «Наша Нiва»

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