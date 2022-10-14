Кадыров назначил своим советником сына экс-генпрокурора Юрия Чайки

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил бизнесмена Артема Чайку, сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

Как рассказал Кадыров, Артем Чайка будет координировать и принимать участие в работе общественных организаций «в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чеченская Республика».

Юрий Чайка после отставки с поста генпрокурора России в январе 2020 года стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о бизнесе сыновей Юрия Чайки и связях его семьи с бандой Цапков, которую обвиняют в массовом убийстве в станице Кущевской. В 2016 году Росреестр засекретил сведения о недвижимости сыновей, заменив имя Артема Чайки на ЛСДУ3, а Игоря Чайки — на ЙФЯУ9.

Летом 2020 года жена Артема Чайки опубликовала видеообращение, в котором пожаловалась, что муж забрал у нее паспорт и угрожает отнять детей и попросила о разводе.

Источник: Рамзан Кадыров

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