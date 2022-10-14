«Государство пытается оставить только мокрый след от моей семьи». Сына совершившей самосожжение журналистки Ирины Славиной мобилизовали

В Нижнем Новгороде повестка пришла Вячеславу Мурахтаеву — сыну главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной, которая два года назад совершила акт самосожжения. Об этом сообщила его сестра Маргарита Мурахтаева.

По ее словам, Вячеслав никогда не служил. В армию его не взяли по состоянию здоровья.

«Песков же вещал, что вторую волну мобилизации проводить не собираются? Тогда почему моему брату, никогда не служившему в армии, куда его в принципе не пустили даже по своей воле из-за проблем со здоровьем, который находится в категории “В”, сейчас приходит повестка? Ей Богу, мне кажется, государство пытается оставить только мокрый след от моей семьи», — написала Мурахтаева в фейсбуке.

Ирина Славина подожгла себя 2 октября 2020 года возле здания нижегородского МВД. На своей странице в фейсбуке она написала, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. Семья Славиной обвиняла в этом силовиков из-за постоянного давления на журналистку.

В день смерти Славиной Маргарита Мурахтаева провела на месте самосожжения ее матери акцию памяти. Она встала с плакатом, на котором было написано: «Моя мама бы сказала: "Путин, иди к черту со своей войной!" Но Путин убил ее раньше». За это на девушку составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии.

Источник: Маргарита Мурахтаева

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.