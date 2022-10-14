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Активистки облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней

14:25 • 14.10.2022

В Лондоне активистки движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней в знак протеста против роста цен на газ.

«Из-за стремительного роста цен на газ миллионы британских семей не смогут позволить себе разогреть банку супа этой зимой», — говорится в твиттере движения. Они также призвали британцев к ежедневному протесту на Даунинг-стрит.

«Искусство стоит больше жизни? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость?» — написали также активисты после акции.

В галерее РИА «Новости» позднее сообщили, что картина не повреждена, хотя рама немного пострадала.

Обновлено в 15:13. Добавлена информация о том, что картина не повреждена.

Источник: Just Stop Oil, РИА «Новости»

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