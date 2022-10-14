Активистки облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней

В Лондоне активистки движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней в знак протеста против роста цен на газ.

«Из-за стремительного роста цен на газ миллионы британских семей не смогут позволить себе разогреть банку супа этой зимой», — говорится в твиттере движения. Они также призвали британцев к ежедневному протесту на Даунинг-стрит.

🌻🥫 BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ 🥫🌻



🖼 Is art worth more than life? More than food? More than justice?



🛢 The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

«Искусство стоит больше жизни? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость?» — написали также активисты после акции.

В галерее РИА «Новости» позднее сообщили, что картина не повреждена, хотя рама немного пострадала.

Обновлено в 15:13. Добавлена информация о том, что картина не повреждена.

Источник: Just Stop Oil, РИА «Новости»

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