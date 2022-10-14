Активистки облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней

В Лондоне активистки движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней в знак протеста против роста цен на газ.
«Из-за стремительного роста цен на газ миллионы британских семей не смогут позволить себе разогреть банку супа этой зимой», — говорится в твиттере движения. Они также призвали британцев к ежедневному протесту на Даунинг-стрит.
«Искусство стоит больше жизни? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость?» — написали также активисты после акции.
В галерее РИА «Новости» позднее сообщили, что картина не повреждена, хотя рама немного пострадала.
Обновлено в 15:13. Добавлена информация о том, что картина не повреждена.
Источник: Just Stop Oil, РИА «Новости»
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