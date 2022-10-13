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Женщину с медицинским образованием не выпустили из страны из-за мобилизации. Она никогда не работала по специальности 

22:14 • 13.10.2022

В аэропорту «Пулково» жительницу Санкт-Петербурга не пустили на рейс из-за мобилизации. Ей отказали, потому что она закончила медицинский вуз. 

12 октября жительница Санкт-Петербурга собиралась с семьей улететь за границу в отпуск. На пограничном контроле в «Пулково» ее продержали около 40 минут, после чего выдали уведомление о том, что ей запрещен выезд из страны по инициативе военкомата со ссылкой на закон о мобилизации. 

Однокурсница снятой с рейса пассажирки рассказала Би-би-си, что женщина когда-то закончила медицинский вуз в Петербурге, где была военная кафедра. Поэтому вместе с дипломом ей выдали военный билет. Однако, по словам однокурсницы, женщина никогда не работала медиком. Она предположила, что выезд ей закрыли потому, что она числится в запасе. 

11 октября также из Петербурга не смогла улететь в отпуск врач-стоматолог. Об этом писал телеграм-канал «Осторожно, новости». 

Журналисты Би-би-си предполагают, что в «Пулково» могли запретить вылет почти сотне пассажиров. Такой вывод они делают основываясь на номерах уведомлений, которые выдали этим двум женщинам. 

Источники: Би-би-си, «Осторожно, новости»

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