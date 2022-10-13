Вице-премьер Татьяна Голикова продает дом в Португалии за 10 миллионов евро 

В Португалии выставлен на продажу дом стоимостью 10 миллионов евро. Он принадлежит российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом в твиттере написал соратник Алексея Навального Георгий Албуров.

Ранее команда Навального уже сообщала об этом объекте недвижимости, принадлежащем Голиковой. Однако тогда говорилось, что его стоимость составляет лишь 1,2 миллиона евро.

«Оказалось, что мы преступно занизили его стоимость — в восемь с лишним раз! Этот дом сейчас выставили на продажу (очевидно, чтобы избежать его ареста) и хозяева оценили его в 10 млн евро», — написал Албуров.

В свежем расследовании, вышедшем на ютьюб-канале Алексея Навального, соратники политика подробно рассказали о многочисленных дорогих зарубежных объектах недвижимости, которые принадлежат Татьяне Голиковой и ее семье. Общую сумму активов оценили в 50 миллиардов рублей (более 800 миллионов евро).

Речь идет о виллах в Испании и Португалии, а также гольф-клубах. Кроме того, в расследовании утверждается, что семье вице-премьера принадлежит частный авиалайнер.

Источники: Георгий Албуров, ютьюб-канал «Алексей Навальный»

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