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В Украине погиб начальник одного из отделов правительства Москвы. Его мобилизовали 23 сентября

21:21 • 13.10.2022

В Украине погиб чиновник Алексей Мартынов. О его смерти сообщила заместитель главного редактора Russia Today Наталья Лосева, внимание на ее публикацию обратила «Медиазона».

По словам сотрудницы RT, Мартынов возглавлял один из отделов в правительстве Москвы. Какой именно отдел — не уточняется.

Лосева пишет, что его мобилизовали 23 сентября, на третий день после объявления Путиным мобилизации, и через несколько дней он уже был на войне. У Мартынова не было боевого опыта.

«Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас — преступление», — написала также Лосева.

Источник: Наталья Лосева 

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