В Петербурге попытались мобилизовать гражданку Израиля с инвалидностью по зрению

В Петербурге сотрудники военкомата попытались вручить повестку гражданке Израиля Авиталь Парфененко. Об этом в фейсбуке написала мать девушки.

«Сегодня, по нашему Питерском адресу доставили повестку ( внимание! ) моей дочери Авиталь! Сей факт вызвал гомерический хохот у всей семьи. Для тех кто не знает - Авиталь, не только женского пола, она инвалид по зрению ( две сотых), перенесла трансплантацию почки. Представители комиссариата ломились в дверь, не взирая на все, мягко говоря, обременяющие обстоятельства и требовали выдать бойца, ростом 149 см. Да, и главное, боец гражданин Израиля, где счастливо проживает!)))», — написала Марина Писаренко.

Источник: Марина Писаренко

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