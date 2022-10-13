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В Курской области в результате обстрела повреждена подстанция. Обесточены два села 

16:53 • 13.10.2022

Подстанция в поселке Попово-Лежачи в Курской области серьезно повреждена после обстрела. Загорелся один из трансформаторов. Без света остались два населенных пункта. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — написал он в своем телеграм-канале. 

Также, по словам губернатора, под обстрел попал поселок Теткино. Среди жителей этого поселка, а также села Попово-Лежачи никто не пострадал.

Источник: Роман Старовойт

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