Сенаторы разработали законопроект, позволяющий отправлять заключенных на войну, а затем освобождать от отбытия оставшегося срока

Сенаторы Ольга Ковитиди и Андрей Клишас разработали законопроект, который предполагает возможность отправки заключенных на войну с последующим помилованием. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ольга Ковитиди.

Закон, по мнению Ковитиди, актуален, поскольку устранит пробел в законодательстве и позволит осужденным «защищать интересы Отечества».

Как пояснила сенатор, законопроект предполагает внесение поправок в УК, предусматривающих возможность «предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях».

Освобождение от наказания данной категории осужденных, принимавших участие в боевых действиях, по словам сенатора, будет осуществляться по решению суда, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.

По словам Ковитиди, закон будет распространяться на осужденных за преступления небольшой и средней тяжести за исключением заключенных, отбывающих наказание за призывы к массовым беспорядкам, участие в несанкционированных митингах, «дискредитацию» и распространение «фейков» об армии, призывы к санкциям и демонстрацию нацистской символики.

Последние несколько месяцев из российских колоний поступают сообщения о вербовке заключенных на войну в Украине сотрудниками ЧВК «Вагнер». Ее основатель и предполагаемый владелец, много лет отрицавший свою причастность к компании, Евгений Пригожин не раз публично высказывался против правового обоснования существования ЧВК и вербовки ею заключенных.

В свою очередь, российские правозащитники и юристы не раз заявляли о том, что участие в ЧВК подпадает под действие статьи российского Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за наемничество. В то же время вербовка осужденных из мест заключения и их отправка на войну вообще не имеют никакого правового обоснования, а многочисленные запросы в Минюст и другие ведомства о фактах отправки заключенных, не отбывших свой срок, в зону боевых действий неизменно остаются без ответа.

При этом, как сообщают правозащитные проекты Gulagu.net и «Русь сидящая», вербовщики ЧВК Вагнер отдают предпочтение заключенным колоний строгого и особого режимов, где отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Источник: Ольга Ковитиди

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