На войне в Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области

В зоне боевых действий в Украине погибли пятеро жителей Челябинской области, призванных в армию в рамках объявленной в России мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей», — говорится в сообщении.

Об обстоятельствах и причинах гибели военнослужащих в сообщении ничего не уточняется. В свою очередь, издание 74.ru, получившее этот ответ от властей региона, пишет, что челябинцы погибли «в зоне „специальной военной операции“».

Источник: 74.ru

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