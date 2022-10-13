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Многодетного отца-одиночку арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки в собственном автомобиле

09:07 • 13.10.2022

Тверской районный суд Москвы приговорил москвича Антона Усова к 15 суткам ареста и штрафу в 50 тысяч рублей по статьям о «дискредитации» армии и неповиновению сотруднику полиции. Об этом сообщает ОВД-Инфо, ссылаясь на родственников Усова. 

Накануне жителя столицы задержали сотрудники ГИБДД за то, что он в своем автомобиле слушал украинскую музыку. Усова доставили в ОВД «Китай-город», затем отвезли в суд, а после вынесения решения отправили отбывать арест в спецприемник «Мневники».

Антон Усов в одиночку воспитывает четырех несовершеннолетних детей, мать которых не является их законным опекуном.

Источник: «ОВД-Инфо»

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