ФСБ пришла с обысками в новосибирский Институт теплофизики СО РАН 

Об этом пишет издание «Родные берега» со ссылкой на источник в Институте теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН.

По предварительным данным, обыски проводятся из-за того, что руководителя одной из лабораторий подозревают в коррупции. По информации издания, речь идет о лаборатории «Интенсификации процессов теплообмена», которой руководит член-корреспондент Олег Кабов.

В августе по обвинению в государственной измене был арестован занимавшийся разработками в области гиперзвука директор института Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.

А 28 июня по этой же статье задержали главного научного сотрудника этого же института Анатолия Маслова. 76-летнего ученого подозревают в передаче КНР сведений, связанных с гиперзвуком, которые относятся к гостайне.

Сейчас они оба находятся в московском СИЗО Лефортово.

В конце июня по подозрению в государственной измене арестовали физика Дмитрия Колкера из новосибирского Академгородка. У ученого была диагностирована четвертая стадия рака, сотрудники ФСБ забрали его прямо из больницы. Спустя три дня после ареста близкие Колкера получили телеграмму о его смерти.

Источники: «Родные берега», «Холод»

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