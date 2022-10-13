Если Россия применит ядерное оружие против Украины, то ее армия будет уничтожена — Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки в отношении Украины, Запад уничтожит российскую армию без использования подобного вооружения.

«Есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блеф. Должно быть четко понятно: люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО не блефуют также. Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но настолько мощный с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена», — сказал Боррель.

Так политик прокомментировал слова Владимира Путина о том, что ядерная угроза со стороны России — не блеф. Об этом президент говорил во время церемонии аннексии оккупированных украинских территорий. Тогда Путин заявил, что Россия «готова применять для защиты своей территории все имеющиеся средства».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предупредил, что если Россия применит ядерное оружие, то «перейдет очень важную границу», что приведет к «серьезным последствиям».

Ответные действия в случае применения Россией тактического ядерного оружия обсуждали и в США. Американский президент Джо Байден подчеркнул, что не будет раскрывать планы правительства.

Источник: Euronews

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