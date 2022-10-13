Белгород вновь подвергся обстрелу

В Белгороде в результате обстрела пострадал многоэтажный жилой дом. Об этом в своем телеграм-канале написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Он обвинил в обстреле ВСУ. «ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. <...> Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет», — написал Гладков.

Кроме того, по словам губернатора, обстрелу подверглось ​​ село Красное Шебекинского городского округа. «По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы», — написал Гладков, уточнив, что школа работает в режиме дистанционного обучения.

В течение дня сообщения о взрывах и работе ПВО в Белгороде появлялись в соцсетях. Среди них оказалось и видео, на котором, предположительно, запечатлен момент попадания в многоэтажку.

Источник: Настоящий Гладков

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.