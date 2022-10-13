Amnesty International обвинила Латвию в пытках и выдворении беженцев на границе с Беларусью

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждается, что власти Латвии на границе с Беларусью жестоко обращаются с беженцами и мигрантами, пытают их, а также вынуждают «добровольно» возвращаться на родину.

Согласно данным правозащитников, мигрантов и беженцев, в том числе детей, на границе держат в лесу в палатках в антисанитарных условиях. Их пытают, бьют и не дают шанса обратиться за убежищем. Кроме того, некоторых силой вынуждают возвращаться в Беларусь, но туда их тоже не пускают. В таком режиме некоторые люди проводят в лесу между двумя этими странами по несколько месяцев.

Заки, мужчина из Ирака, провел на границе около трех месяцев. Он рассказал Amnesty International, что его выдворяли более 150 раз, иногда по восемь раз за день.

«Нас заставляли полностью раздеваться, иногда били нас, когда мы были голыми, а потом заставляли нас возвращаться в Беларусь. Иногда приходилось пересекать реку, а было очень холодно. Нам говорили, что застрелят нас, если мы не станем пересекать границу», — рассказал правозащитникам еще один гражданин Ирака Хасан, который провел на границе пять месяцев.

По данным Amnesty International, попасть на территорию Латвии удалось лишь очень небольшому проценту беженцев, да и тех поместили под стражу. Большинство этих людей не имеют доступа к юридической помощи и не могут попросить убежища.

«Латвия, Литва и Польша продолжают совершать грубейшие нарушения под предлогом “гибридной атаки” на них со стороны Беларуси. Приближается зима, передвижения на границе возобновились, а чрезвычайное положение по-прежнему позволяет латвийским властям незаконно возвращать людей в Беларусь», — заявил директор представительства Amnesty International при институтах ЕС Ив Гедди

Правительство Латвии ввело режим ЧП на территориях, граничащих с Беларусью 10 августа 2021 года из-за большого числа мигрантов, пытающихся попасть из Беларуси в ЕС. С тех пор режим ЧП регулярно продлевается.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал доклад правозащитников и заявил, что организация «потеряла всякое доверие».

Источники: Amnesty International, ERR

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