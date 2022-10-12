Власти Грузии, Армении и Болгарии заявили о непричастности к взрыву на Крымском мосту 

В МВД Грузии сообщили, что страна «никак не причастна» к взрыву на мосту через Керченский пролив. В таможенной службе Армении заявили, что не нашли рисков в грузе, который фигурирует в деле о теракте. А правительство Болгарии подчеркнуло, что взорвавшийся грузовик никогда не был на территории страны.

Сегодня ФСБ задержала восемь подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Позже в Следственном комитете России заявили, что установлены личности 12 человек, которые имели отношение к теракту — это граждане России, Украины, Армении и Грузии. Организатором взрыва российские следователи назвали украинские спецслужбы.

По версии следственного комитета, груз изначально был отправлен из Одессы в Болгарию, а дальше в Грузию. Оттуда грузовик отправился в Армению для получения таможенных документов, а затем фура опять въехала в Грузию и через КПП «Верхний Ларс» попала в Россию.

В МВД Грузии заявили, что страна не причастна к взрыву на Крымском мосту. Замминистра финансов Георгий Какауридзе сообщил, что взорвавшийся грузовик не пересекал границу страны.

«Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересек таможенную границу. Если кто-то будет утверждать, что грузовик все же пересек госграницу, то начнется расследование и виновные будут привлечены к ответственности. Я не думаю, что должен оправдываться», — сказал Какауридзе.

Таможенная служба Армении сообщила, что не нашла нарушений при оформлении фуры, которая фигурирует в деле о взрыве на Крымском мосту.

Власти Болгарии провели проверку после заявления российского Следственного комитета о том, что грузовик со взрывчаткой проехал через территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Гылыб Донев.

«Правительство Болгарии не позволит использовать имя страны в какой-либо связи с террористической деятельностью», — говорится в заявлении болгарского правительства.

Источники: 1tv.ge, Reuters, ТАСС, СК РФ

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