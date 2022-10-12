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В Санкт-Петербурге пенсионерка подожгла коврик в «Сбере» со словами «Слава Украине» — «Фонтанка» и Baza

21:40 • 12.10.2022

В Санкт-Петербурге 71-летняя пенсионерка кинула «коктейль Молотова» в отделение «Сбера» в Приморском районе Петербурга. Пострадавших нет.

Как сообщили журналисты, зажигательная смесь попала только на коврик у двери. Очевидцы рассказали, что пенсионерка выкрикивала украинское приветствие. По данным Baza, речь идет про лозунг «Слава Украине». «Фонтанка» сообщила, что после поджога пожилая женщина кому-то позвонила и сказала: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».

27 августа москвичка Елена Белова со словами «Слава Украине» и «"Азов" — сила» подожгла машину чиновника Минобороны. По данным Baza, мошенники убедили ее сжечь автомобиль ради «помощи российским военным».

Источник: Baza (1, 2, 3), «Фонтанка»

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