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Суд впервые приостановил решение о мобилизации

18:50 • 12.10.2022

В России суд впервые приостановил решение о мобилизации до рассмотрения иска о законности призыва гражданина на военную службу. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 

По его словам, мужчина, призванный на военную службу в рамках объявленной мобилизации, подал прошение о прохождении альтернативной гражданской службы. Военкомат ему в этом отказал. Тогда мужчина обжаловал это решение в суде, попросив в качестве обеспечительной меры приостановить решение о своей мобилизации. 

Суд принял иск к рассмотрению и удовлетворил ходатайство о приостановлении решения о призыве. 

Сам мобилизованный уже находится в расположении военной части. Теперь, по словам Чикова, его должны вернуть домой для участия в судебном процессе. 

Источник: Павел Чиков

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