Суд впервые обосновал заключение обвиняемого под стражу проводимой мобилизацией 

В Краснодарском крае суд заключил обвиняемого под стражу, сославшись в решении на то, что вменяемое ему преступление было совершено в период проведения мобилизации. Соответствующие военные поправки внесли в уголовный кодекс накануне объявления мобилизации, они вступили в силу 24 февраля.

Молодого человека из Краснодарского края обвиняют в преступлении средней тяжести, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Подробности этого дела не раскрываются.

По словам главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, по таким делам, как правило, меру пресечения в виде заключения под стражу не применяют. Однако, следствие все же настаивало на аресте подозреваемого.

Источник: Павел Чиков

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