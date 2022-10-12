Саратовский комиссар отказал в просьбе местного жителя отправить его на альтернативную гражданскую службу во время мобилизации

Военный комиссар Саратовской области сообщил, что мужчины, которые уже прошли гражданскую службу (АГС — Прим. «Холод»), подлежат мобилизации на общих основаниях.

Ранее житель Саратовской области, который прошел альтернативную гражданскую службу 10 лет назад, обратился в местный военный комиссариат с просьбой направить его в рамках мобилизации снова на АГС.

При этом это решение противоречит положениям Конституции, гарантирующей право на альтернативную гражданскую службу. Согласно положениям Конституционного суда РФ, право на АГС должно обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный закон. Также действия граждан, которые переходят на АГС, не могут расцениваться как уклонение без уважительной причины от военной службы.

Источник: Павел Чиков