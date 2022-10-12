Минобороны обновило нормативы по количеству мобилизованных для регионов. О новых заданиях говорили губернаторы, но в Кремле вторую волну мобилизации отрицают

Источник в Минобороны России рассказал «Новой газете. Европа», что ведомство разослало по регионам требования с дополнительными нормативами по числу людей, которых нужно мобилизовать. Ранее о начале второго этапа мобилизации упоминали губернаторы Курской и Ростовской области. Сегодня пресс-секретарь Кремля сказал, что «никакой новой волны нет».

Помимо источника в Минобороны России, информацию о новых требованиях по числу мобилизованных журналистам подтвердили в одной из региональных администраций — там сообщили, что получили «конверт» с таким распоряжением 10 октября.

Ранее главы некоторых регионов отчитались о завершении первого и начале второго этапа мобилизации. Главы Ростовской и Курской областей сказали, что завершили мобилизацию и получили «второе задание».

В то же время в Госдуме заявили, что объявленная в России мобилизация не подразумевает деление ее на этапы. В частности, об этом говорил зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин.

Источник: «Новая газета. Европа»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.