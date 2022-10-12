ФСБ задержала восемь человек по делу о теракте на Крымском мосту и установила организатора. В соцсетях версию спецслужбы поставили под сомнение

ФСБ сообщила о задержании восьмерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Среди них пятеро россиян, а также граждане Армении и Украины. Всего установлено не менее 12 соучастников подготовки взрыва. Организатором теракта на Крымском мосту российские спецслужбы назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее отрицали причастность к взрыву на Крымском мосту. Там предположили, что теракт мог быть результатом противостояния российских силовых структур.

По данным российских силовиков, взрывчатку доставили в Россию из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Так, к организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению были привлечены граждане Украины Денис Ковач, Михаил Цюркало и Роман Соломко, а также граждане Грузии — брокер по имени Леван, Сандро Иносаридзе и гражданин Армении Артур Терчанян.

ФСБ утверждает, что с 29 сентября по 3 октября груз растаможили терминале «Трансальянс» в Ереване. Там якобы подменили документы в результате чего отправителем стала армянская компания «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем — московское ООО «Лидер».

4 октября грузовик марки DAF, который был зарегистрирован в Грузии, въехал в Россию через КПП «Верхний Ларс».

6 октября груз был уже на оптовой базе Армавира Краснодарского края. В ФСБ подтвердили, что взрывчатка была спрятана в рулонах полиэтиленовой пленки общим весом 22 770 килограммов.

7 октября граждане украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также пятеро россиян, чьи имена не называются, еще раз изменили документы на груз. Теперь отправителем значилась компания «ТЭК-34», которая два года не вела никакой деятельности, а получателем — несуществующая фирма в Крыму.

В этот же день палеты с взрывчаткой загрузили в грузовой автомобиль россиянина Махира Юсубова. Он выехал в Симферополь. 8 октября в 06:03 мск на Крымском мосту произошел взрыв.

Также ФСБ опубликовала, как утверждается, рентгеновский снимок заминированного грузовика. Однако пользователи в сети обратили внимание на несовпадение некоторых деталей этого снимка и видео с грузовиком, снятым на пункте досмотра перед въездом на Крымский мост. В частности, на рентгеновском снимке отсутствует запаска и одна из осей грузовика. В связи с чем можно предположить, что на рентгеновском снимке и видео с пункта досмотра разные автомобили. Впрочем, как пишет «Агентство», ФСБ не утверждала, что на кадрах одна и та же фура.

После публикации видео досмотра заминированной фуры на силовиков посыпались многочисленные упреки в недостаточно тщательном осмотре — сотрудник ГИБДД лишь мельком заглянул в кузов, а саму фуру не стали загонять в рентгеновскую установку.

Источники: ТАСС, РИА Новости, «Агентство»

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